Азербайджан призывает комиссара Совета Европы к беспристрастности - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан призывает комиссара Совета Европы быть беспристрастным, как того требует его мандат, и воздерживаться от действий и заявлений, которые могут нанести ущерб репутации Совета Европы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в комментарии управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана касательно письма, адресованного Президенту Азербайджана комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович.