Азербайджан призывает комиссара Совета Европы к беспристрастности - МИД
БАКУ /Trend/ - Азербайджан призывает комиссара Совета Европы быть беспристрастным, как того требует его мандат, и воздерживаться от действий и заявлений, которые могут нанести ущерб репутации Совета Европы.
Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в комментарии управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана касательно письма, адресованного Президенту Азербайджана комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович.
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