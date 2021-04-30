МИД Азербайджана выразил соболезнования Израилю в связи с трагедией на горе Мерон

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выражает соболезнования в связи с происшествием на горе Мерон Израиля, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на публикацию в Twitter МИД.

“Мы очень опечалены новостями о трагическом происшествии во время празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон. Выражаем глубокие соболезнования семьям жертв этого ужасного инцидента, а также правительству и народу Израиля. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим”, - говорится в публикации.

Отметим, что 44 человека погибли ночью в пятницу в результате обрушения трибуны на горе Мерон во время празднования религиозного праздника Лаг ба-Омер. Не менее 150 человек получили ранения, состояние шести их них оценивается как критическое. По данным организаторов мероприятия, к вечеру четверга насчитывалось более 100 тыс. участников празднества на горе Мерон.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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