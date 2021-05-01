В войсках Нахчыванского гарнизона прошли командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В войсках Нахчыванского гарнизона прошли командно-штабные учения согласно плану боевого слаживания на 2021 учебный год.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе минобороны Азербайджана, в ходе учений войска Нахчыванского гарнизона были приведены в состояние боевой готовности разных уровней, соединения и части подняты по сигналу тревоги и выведены на полигон.

В ходе развертывания войск в районах сосредоточения и приведения их в боеготовность личный состав отработал оперативное выполнение поставленных задач.

В рамках учений были выполнены боевые стрельбы в соответствии с расчетами штабов на основании опыта Отечественной войны.

На последнем этапе учений действия подразделений были оценены посредством компьютера в Симуляционном центре Нахчыванского гарнизона.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)