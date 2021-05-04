В предвыборный период в Армении продолжаются накаляться политические страсти - политолог

БАКУ /Trend/ - В предвыборный период в Армении продолжаются накаляться политические страсти и по мере приближения парламентских выборов рейтинг Пашиняна может упасть. Последний опрос, проведенный организацией "Gallup",подтвердил это.

Об этом во вторник сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли.

Ахмедли отметил, что 27,2% респондентов сказали, что поддерживают блок премьер-министра Пашиняна: "В марте эта цифра составляла 31,7%. Последний показатель говорит о напряженной социально-политической ситуации, царящей в Армении. Хаос, вызванный проигранной войной, углубляется. Популистские обещания Пашиняна больше не успокаивают армянский народ. Ход событий показывает, что по мере приближения парламентских выборов рейтинг Пашиняна может упасть еще больше, что перечеркнет его планы. Прогнозировать, кто будет представлен в составе коалиционной власти, которая сформируется после выборов, пока сложно".

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Армении должны пройти 20 июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)