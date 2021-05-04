МИД Азербайджана выразил соболезнования Мексике

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мехико (Мексика).

Как передает во вторник Trend, соответствующая публикация размещена на официальной странице в Twitter.

«Мы глубоко опечалены известием об обрушении моста в метро Мехико. Выражаем соболезнования семьям погибших в этой трагической катастрофе, а также правительству и народу Мексики, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в публикации.

Отметим, что в результате обрушения метромоста в Мехико погибли 23 человека, около 70 человек получили травмы.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)