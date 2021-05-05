Совет ветеранов Москвы призывает к демонтажу памятника фашисту Нжде в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Совет ветеранов войны и труда из Московской области обратился с заявлением к федеральным властям c призывом демонтажа памятника фашистскому пособнику Нжде в Карабахе, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Соответствующая просьба направлена в МИД и МО РФ. Подчеркивая значимость победы над фашизмом, как события, объединяющего все народы бывшего СССР, организация предупреждает о недопустимости присутствия памятника приспешнику Нжде в зоне именно российского миротворчества в Карабахе. При этом Совет обратился ко всем ветеранам России поддержать данное обращение к властям РФ.