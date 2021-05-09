На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 98-й годовщиной со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 98-й годовщиной со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Trend, в публикации процитированы следующие слова великого лидера: "Без Шуши нет Карабаха, без Карабаха, вообще, нет Азербайджана".
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На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 98-й годовщиной со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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