Президент Ильхам Алиев: Находившийся в то время у власти тандем НФА-Мусават мобилизовал все возможности для того, чтобы сместить Гейдара Алиева в Нахчыване

БАКУ/Trend/ -Находившийся в то время у власти тандем НФА-Мусават мобилизовал все возможности для того, чтобы сместить Гейдара Алиева в Нахчыване, назначить своих марионеток и фактически подарить армянам и Нахчыван.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику.

«Они были готовы и к этому, лишь бы убрать из азербайджанской политики фактор Гейдара Алиева.

Однако решительность, смелость, политическая мудрость великого лидера, самоотверженность нахчыванцев разрушили все эти планы – планы армян и тандема НФА-Мусават, и Гейдар Алиев защитил Нахчыван, так же, как впоследствии смог уберечь Азербайджан от больших бед. В 1993 году наша страна, можно сказать, распадалась, шла гражданская война, и именно благодаря деятельности Гейдара Алиева нам удалось с честью преодолеть это тяжелое испытание. Именно в то время была заложена основа нынешней Победы.

То, что я сегодня нахожусь здесь, имеет особый символический смысл. Нахчыван – наш родной край, Родина Гейдара Алиева. Родной, дорогой край для каждого азербайджанца, и развитие, процветание Нахчывана – уже реальность. Мы сами создали эту реальность. Самое большое внимание, проявляемое сегодня к памяти великого лидера, олицетворяется именно в этом развитии»,- сказал глава государства.