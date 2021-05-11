Президент Ильхам Алиев: Постконфликтная ситуация диктует необходимость более тесных контактов на всех уровнях

БАКУ/Trend/ -Нынешняя ситуация, постконфликтная ситуация, конечно, диктует необходимость более тесных контактов на всех уровнях.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

«С Владимиром Владимировичем у нас постоянный диалог поддерживается, регулярные контакты, мы очень активно взаимодействуем и в рамках двусторонней повестки, и в рамках ситуации, связанной с постконфликтным развитием в нашем регионе. Должен сказать, что нынешняя ситуация, постконфликтная ситуация, конечно, диктует необходимость более тесных контактов на всех уровнях. Я также знаю, что у вас очень тесные контакты с вашим азербайджанским коллегой. Все это ведет к тому, что мы наблюдаем позитивное развитие, укрепление безопасности, укрепление стабильности, минимизацию рисков возобновления военных действий и стремление к тому, чтобы перевернуть эту страницу, черную страницу нашей истории.

Во всяком случае, Азербайджан к этому готов. Неоднократные заявления на высоком уровне свидетельствуют о нашей позиции в плане развития коммуникационных проектов, о которых было сказано и в Заявлении по итогам войны в ноябре, и работа в этом направлении ведется очень активная.

Как вы знаете, недавно, две недели назад, в Москве было проведено заседание российско-азербайджанской межправкомиссии по широкой двусторонней повестке дня, а также трехсторонняя встреча вице-премьеров трех стран, на которой, я думаю, были сделаны важные шаги в деле реализации важного пункта совместной декларации - открытия транспортных коридоров»,- сказал глава государства.