Своими словами Макрон вбил последний гвоздь в крышку гроба МГ ОБСЕ - российский историк

БАКУ /Trend/ - Своими словами касательно обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе президент Франции Эмманюэль Макрон вбил последний гвоздь в крышку гроба Минской группы ОБСЕ, поставив жирный черный крест на всяких ее перспективах вернуться хоть в каком-то формате в процесс послевоенного урегулирования в Карабахе.

Об этом сказал Trend в пятницу российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

«Если до этого момента откровенно проармянская позиция Франции была предметом дипломатических обсуждений и заявлений, теперь она вышла в формат real politics, после чего уже ни у одного самого завзятого скептика нет оснований говорить о том, что это не так. Маски сброшены, истинное лицо французской внешней политики абсолютно недвусмысленно продемонстрировано всему миру. Франция более не имеет морального права быть сопредседателем МГ ОБСЕ, и этой организации пора распускать данную структуру, давно ставшую синекурой для большого количества бездельников от дипломатии. Именно президент Макрон теперь войдет в историю как убийца и могильщик Минской группы ОБСЕ», - сказал Кузнецов.

По его словам, совершенно очевидно, что заявление Макрона рассчитано отнюдь не на армян в Армении и не на и.о. премьер-министра этой страны Пашиняна, а исключительно на армян Франции.

«Там в будущем году плановые президентские выборы, и господину Макрону хочется поуправлять страной еще один срок президентских полномочий. И в этом деле ему будут очень нужны голоса миллиона французских армян и деньги армянской диаспоры. Свою партию на Южном Кавказе господин Макрон уже проиграл, теперь он пытается разыгрывать армянскую карту в своих внутриполитических интересах, а это означает, что какого-либо дела до самой Армении ему особо и нет», - отметил российский политический аналитик.

(Редактор: Натаван Эфендиева)