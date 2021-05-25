Резонансный проект тюркского мира: на пути к великим целям (ВИДЕОПРОЕКТ)

БАКУ /Trend/ - Агентство международной информации (АМИ) Trend и турецкая Albayrak Media Group разработали первую единую цифровую платформу тюркского мира - TURKIC.World ("Тюркский мир").

В рамках авторского видеопроекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" с участием руководителя Albayrak Media Group Омера Караджа были обсуждены особенности проекта, его цели, уникальное программное обеспечение, вклад в идею единой медиаплатформы тюркского мира и другие детали.

Представляем вашему вниманию полный выпуск видеопроекта.