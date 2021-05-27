Президент Турции совершит визит в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15-16 июня будет находиться с визитом в Азербайджане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на дипломатические источники.
Президент Турции прибудет в Баку 14-16 июня, а на следующий день запланирована его поездка в город Шуша.
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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