Президент Турции совершит визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15-16 июня будет находиться с визитом в Азербайджане, сообщает в четверг Trend со ссылкой на дипломатические источники.

Президент Турции прибудет в Баку 14-16 июня, а на следующий день запланирована его поездка в город Шуша.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)