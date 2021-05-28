Глава Казахстана поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхам Алиеву по случаю национального праздника - Дня Республики.
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