В городе Шуша торжественно отметили День Республики

БАКУ /Trend/ - По случаю отмечаемого 28 мая Дня Республики в городе Шуша состоялось торжественное мероприятие с участием военнослужащих азербайджанской армии.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов Первой Карабахской и Отечественной войн. Был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Церемония завершилась прохождением личного состава торжественным маршем по городу.

(Текст: Турал Гараджаев)