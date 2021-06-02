Информация о вооруженных азербайджанцах под Новосибирском оказалась фейком

БАКУ /Trend/ - Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области опровергла информацию о том, что якобы в поселке Мошково 60 представителей азербайджанской диаспоры с оружием в руках окружили больницу, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

«Указанная информация не соответствует действительности и носит фейковый характер. Обстановка в поселке спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов», – сообщила пресс-служба.

28 мая 2021 года в Мошкове во время задержания сотрудник ДПС ранил в голову из табельного пистолета сопротивляющегося 19-летнего Вакиля(Векила) Абдуллаева. 30 мая юноша скончался в районной больнице. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.