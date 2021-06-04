Посол Франции в Баку соболезнует в связи с гибелью азербайджанских журналистов

БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Азербайджане Захари Гросс выразил соболезнования в связи с гибелью двух азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине, передает Trend со ссылкой на Twitter Гросса.

«С глубокой скорбью воспринял известие о гибели Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова в результате взрыва мины в Кельбаджаре. Соболезную их родным», - написал посол.

Отметим, что четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства «АЗЕРТАДЖ» Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.