Израиль может оказать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных земель

БАКУ /Trend/ - Израиль может оказать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных от оккупации земель.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию, посол Израиля в стране Джордж Дик посетил Агентство.

В ходе встречи состоялись обсуждения касательно возможности поддержки Израилем масштабной деятельности по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.

(Перевод: Турал Гараджаев)