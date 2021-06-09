Израиль может оказать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных земель
БАКУ /Trend/ - Израиль может оказать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных от оккупации земель.
Как сообщили в среду Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию, посол Израиля в стране Джордж Дик посетил Агентство.
В ходе встречи состоялись обсуждения касательно возможности поддержки Израилем масштабной деятельности по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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