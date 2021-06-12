Президент Ильхам Алиев: Если Армения желает войны, то получит такой же результат, как осенью прошлого года

БАКУ/Trend/ - Если Армения желает войны, то получит такой же результат, как осенью прошлого года.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенными послами-нерезидентами Республики Гватемала, Ирландии, Республики Албания, Королевства Норвегии, Республики Монтенегро, Эстонской Республики, Федеративной Республики Сомали, Новой Зеландии, Республики Словения и Датского Королевства в нашей стране.

«К сожалению, правительство Армении не отвечает на наши открытые заявления о готовности начать переговоры с Арменией относительно мирного соглашения. Правительство Армении также игнорирует одобренное крупными международными силами наше предложение о начале переговоров по делимитации государственной границы с Арменией. Мы не можем понять это. Если Армения желает мира, то и мы нуждаемся в мирном соглашении. Если она желает войны, то получит такой же результат, как осенью прошлого года. Если Армения желает мира, они должны начать с нами переговоры о делимитации. Если они не сделают этого, то пожалеют. Таким образом, мы готовы к новому этапу развития на Кавказе, готовы к миру и демонстрируем это. Уверен, что в ходе очередных визитов в Азербайджан вы убедитесь в том, что наши слова и заявления совпадают с нашими делами»,- сказал глава государства.