Президент Ильхам Алиев: Заявление, подписанное 10 ноября прошлого года, не является просто Заявлением о прекращении огня, как пытаются преподнести некоторые страны

БАКУ/Trend/ - Заявление, подписанное 10 ноября прошлого года, не является просто Заявлением о прекращении огня, как пытаются преподнести некоторые страны. Этот документ больше, чем прекращение огня, так как в нем открыто указано, как будут развиваться, продолжаться дальнейшие события.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенными послами-нерезидентами Республики Гватемала, Ирландии, Республики Албания, Королевства Норвегии, Республики Монтенегро, Эстонской Республики, Федеративной Республики Сомали, Новой Зеландии, Республики Словения и Датского Королевства в нашей стране.

«Это – заявление о дальнейшем сотрудничестве в регионе, оно обеспечивает открытие коммуникаций, миротворческие операции. Так что оно не является документом о прекращении огня, как пытаются представить некоторые. Это – основа для мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, правительство Армении не отвечает на наши открытые заявления о готовности начать переговоры с Арменией относительно мирного соглашения. Правительство Армении также игнорирует одобренное крупными международными силами наше предложение о начале переговоров по делимитации государственной границы с Арменией. Мы не можем понять это. Если Армения желает мира, то и мы нуждаемся в мирном соглашении»,- сказал Президент Ильхам Алиев.