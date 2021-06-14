Передача Арменией карты с месторасположением 97 тыс. мин - итог созданной в регионе Президентом Ильхамом Алиевым новой реальности – депутат

БАКУ /Trend/ - Передача Арменией карты с месторасположением 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин является итогом новой реальности, которую Президент Азербайджана Ильхам Алиев создал в регионе.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Шахин Исмайлов.

По его словам, это еще одна дипломатическая победа, показатель силы воли Верховного главнокомандующего.

«Работа, проделанная ранее азербайджанской стороной по возвращению задержанных армянских лиц, основывалась на гуманных целях и проводимой политике. Принятие Европейским судом по правам человека решения отклонить требование о незамедлительном освобождении 11 граждан Армении разрушило все надежды армян, и они были вынуждены выполнить требование Азербайджана», - сказал Исмайлов.

Депутат отметил, что азербайджанская сторона передала Армении в обмен на карты минных полей 15 армянских граждан, проявила гуманизм и показала, насколько ценна жизнь и безопасность каждого гражданина, который может столкнуться с минной угрозой.

«Эта договоренность внесет большой вклад в возрождение наших исторических земель и Великое возвращение. Надеюсь, армянская сторона откажется от необоснованных претензий для обеспечения сотрудничества и стабильности в регионе Южного Кавказа, смирится с новой реальностью и выполнит возложенные на нее обязательства. Развитие событий по другому сценарию принесет Армении только вред», - сказал Исмайлов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)