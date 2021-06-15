Назначен замминистра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ровшан Мурват оглу Рустамов назначен заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, он назначен на эту должность в соответствии с распоряжением, подписанным 14 июня 2021 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметим, что до этого назначения он занимал должность заместителя председателя и врио главы ОАО "Азеркосмос".

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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