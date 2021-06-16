Президент Ильхам Алиев о Шушинской декларации: Сегодня мы демонстрируем уникальный в мировом масштабе образец сотрудничества, взаимодействия, союзничества (Версия 2)

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БАКУ/Trend/ Сегодня мы демонстрируем уникальный в мировом масштабе образец сотрудничества, взаимодействия, союзничества.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы после подписания после подписания Шушинской декларации.

"Подписанная Декларация опирается на историю. В Декларации нашли отражение высказывания великих лидеров наших народов Мустафы Кемаля Ататюрка и Гейдара Алиева. В начале ХХ века Мустафа Кемаль Ататюрк сказал: "Радость Азербайджана – наша радость, горе его – наше горе". В конце ХХ века Гейдар Алиев сказал: "Турция и Азербайджан – одна нация, два государства". Эти исторические слова, изречения являются основным фактором для нашей деятельности. Мы привержены этому завету и, подписывая в ХХI веке в освобожденной Шуше Декларацию о союзничестве, демонстрируем верность нашим предкам и показываем путь грядущим поколениям.

В Совместной декларации делается ссылка на исторический Карский договор. Карский договор был подписан 100 лет назад. Это тоже представляет большое символическое значение. Совместная декларация о союзничестве, подписанная спустя 100 лет в освобожденном городе Шуша, указывает направление нашего дальнейшего взаимодействия.

В Декларации находят отражение многие важные вопросы. Совместное сотрудничество, наша деятельность в международной плоскости, политические связи, торгово-экономические связи, культура, образование, спорт, молодежная политика – охвачены, можно сказать, все сферы. Показано значение энергетической безопасности, Южного газового коридора для Турции, Азербайджана и Европы, причем каждый вопрос представляет огромное значение. В их числе хочу особо отметить два вопроса. Во-первых, сотрудничество, взаимодействие в оборонной сфере. В данной Декларации находят отражение вопросы в области оборонной промышленности и взаимной военной помощи. Это – историческое достижение. Мы еще раз демонстрируем, что и впредь всегда будем вместе. Мы и дальше будем обеспечивать безопасность друг друга, равно, как до сих пор Турция и Азербайджан были вместе во всех вопросах, так будет и впредь",- сказал Президент Ильхам Алиев.