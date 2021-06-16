В настоящее время отношения между Азербайджаном и НАТО важны, как никогда - Сванте Корнелл

БАКУ /Trend/ - В настоящее время отношения между Азербайджаном и НАТО важны, как никогда.

Об этом, как передает в среду Trend, сказал директор и один из соучредителей Института политики безопасности и развития Сванте Корнелл в ходе международной конференции "Вклад Азербайджана в евроатлантический мир и безопасность".

По его словам, Азербайджан является одной из наиболее важных стран региона.

«Географическое расположение Азербайджана очень важно и имеет стратегический характер. Оно делает страну одной из самых важных в регионе», - отметил Корнелл.