В настоящее время отношения между Азербайджаном и НАТО важны, как никогда - Сванте Корнелл
БАКУ /Trend/ - В настоящее время отношения между Азербайджаном и НАТО важны, как никогда.
Об этом, как передает в среду Trend, сказал директор и один из соучредителей Института политики безопасности и развития Сванте Корнелл в ходе международной конференции "Вклад Азербайджана в евроатлантический мир и безопасность".
По его словам, Азербайджан является одной из наиболее важных стран региона.
«Географическое расположение Азербайджана очень важно и имеет стратегический характер. Оно делает страну одной из самых важных в регионе», - отметил Корнелл.
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