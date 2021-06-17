Физули очищают от мин (ФОТО)
ФИЗУЛИ /Trend/ - В Азербайджане организован медиатур для ознакомления с работами по разминированию в Физулинском районе, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend
Инженерно - саперные подразделения азербайджанской армии и турецкие саперы очищают территорию района от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
В рамках медиатура журналисты понаблюдают за работами по разминированию.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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