Физули очищают от мин (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - В Азербайджане организован медиатур для ознакомления с работами по разминированию в Физулинском районе, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend

Инженерно - саперные подразделения азербайджанской армии и турецкие саперы очищают территорию района от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В рамках медиатура журналисты понаблюдают за работами по разминированию.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)