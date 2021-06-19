Шушинская декларация заложила важные правовые основы для совместной работы азербайджанской и турецкой диаспор – Фуад Мурадов (Интервью)

Политика 19 июня 2021 15:29 (UTC+04:00)
Шушинская декларация заложила важные правовые основы для совместной работы азербайджанской и турецкой диаспор – Фуад Мурадов (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов ответил на вопросы Trend о совместной деятельности азербайджанской и турецкой диаспор и задачах, вытекающих из Шушинской декларации.

Представляем читателям Trend интервью Фуада Мурадова.

- Какая работа проведена для расширения деятельности азербайджанской и турецкой диаспор за последние три года?

- В последние годы активность проживающих за рубежом азербайджанцев, обращения к мировому сообществу, проводимые акции, совместные мероприятия диаспор двух стран вызвали резонанс в мире, и еще больше укрепили совместную диаспорскую деятельность. Меры, осуществляемые для укрепления связей между азербайджанской и турецкой диаспорами приносят свои плоды, что крайне важно для дальнейшей работы, нашей "дорожной карты". Совместные проекты, реализованные диаспорами двух стран за прошедшие три года, централизация работы сформировали прочную основу для выполнения пунктов, предусмотренных в Шушинской декларации по совместной деятельности азербайджанской и турецкой диаспор.

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2018 году в Турции была организована встреча государственных структур и руководителей организаций стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств, ответственных за вопросы диаспоры, обсуждены возможности координации и сотрудничества, приняты "Стратегия совместной деятельности тюркоязычных государств" Тюркского совета» и "План совместной деятельности тюркоязычных диаспор в 2018-2019 гг.". В заключение встречи между Государственным комитетом Азербайджана по работе с диаспорой, Гражданским фондом Казахстана и Управлением по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Турции был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области диаспорской политики. Благодаря этой встрече и подписанным важным документам расширены возможности совместной деятельности диаспор тюркоязычных государств. Совместные акции азербайджанской и турецкой диаспор, проведенные в Нью-Йорке и Берлине при организации Госкомитета по работе с диаспорой, сыграли исключительную роль в централизации и усилении эффективности деятельности. Недавно по инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой и при совместной организации Управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Турции был организован вебинар на тему «Направление деятельности азербайджанской и турецкой диаспорских организаций», на котором обсуждались механизмы совместной работы диаспор двух стран в глобальной и региональной плоскостях. Эти обсуждения по существующим проблемам, о перспективах сотрудничества в соответствии с международными вызовами играют исключительную роль в составлении новой "дорожной карты". Визит председателя Управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Абдуллы Эрена в Азербайджан для ознакомления с разрушениями, учиненными армянскими вооруженными силами в Гяндже, с последствиями их преступлений стал наглядным примером единства всего тюркского мира в самые трудные дни. На одной из встреч, организованных Госкомитетом по работе с диаспорой, Абдулла Эрен сказал, что где бы ни находились представители турецкого народа, они всегда вместе, рядом с братским и дружественным Азербайджаном. Прочные связи между двумя структурами, реализуемые совместные проекты, совместная деятельность расширяются, и это сотрудничество уже приносит результат.

- В Шушинской декларации есть отдельный пункт о совместной деятельности азербайджанской и турецкой диаспор. Какая работа запланирована для выполнения задач, поставленных в Декларации?

- Мы работаем над общей "дорожной картой" для дальнейшего развития сотрудничества между азербайджанской и турецкой диаспорами, представители которых проживают в различных странах, для демонстрации единства и солидарности перед лицом общих проблем наших народов. Наряду с тем, что Шушинская декларация расширила задачи Государственного комитета по работе с диаспорой, повысила ответственность и обязанности азербайджанской и турецкой диаспор в сфере совместной работы, она заложила важные правовые основы в совместной работе диаспор двух стран. Для интенсификации совместных проектов диаспор тюркоязычных государств на новых, более эффективных и устойчивых платформах будут предприниматься необходимые шаги, будут подготовлены важные стратегические программы для достижения важного взаимодействия. Сегодня в мире функционируют координационные советы азербайджанцев, Дома Азербайджана. В ближайшем будущем мы намереваемся объединить силы, работать над созданием совместных координационных советов, общих Домов двух стран. Сегодня весь мир использует "мягкую силу", диаспора и есть эта "мягкая сила". В прежние годы наша диаспора могла казаться недостаточно сильной из-за того, что была организована не на желаемом уровне. На самом деле азербайджанская и турецкая диаспоры имеют гораздо больший потенциал, чем кажется. Сегодня диаспоральная политика Азербайджана играет незаменимую роль в проявлении этого потенциала силы. Реализация пунктов Шушинской декларации превратит диаспоры тюркоязычных государств в более действенную «мягкую силу» в полном смысле этого слова. Время показало, что мудрое изречение общенационального лидера Гейдара Алиева «Мы одна нация, два государства», высказывания Мустафы Кемаля Ататюрка – «Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль» и Президента Ильхама Алиева - «У одной нации не может быть двух диаспор» подобны маяку, указывающему путь для деятельности наших диаспор.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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