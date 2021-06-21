Азербайджанская делегация принимает участие в летней сессии ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация принимает участие в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 2021 года, передает Trend.

Сессия открылась 21 июня и продлится до 24 июня.

Делегацию Азербайджана на ней возглавляет председатель комитета Милли Меджлиса по внешним и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Во время летней сессии ПАСЕ отметит 10-ю годовщину со дня принятия Конвенции Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье (Стамбульская конвенция).

Сессия проходит в гибридном формате, что позволяет депутатам присутствовать на ней лично или удаленно.

(Редактор: Константин Шапиро)