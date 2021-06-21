Азербайджанская делегация принимает участие в летней сессии ПАСЕ
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация принимает участие в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 2021 года, передает Trend.
Сессия открылась 21 июня и продлится до 24 июня.
Делегацию Азербайджана на ней возглавляет председатель комитета Милли Меджлиса по внешним и межпарламентским связям Самед Сеидов.
Во время летней сессии ПАСЕ отметит 10-ю годовщину со дня принятия Конвенции Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье (Стамбульская конвенция).
Сессия проходит в гибридном формате, что позволяет депутатам присутствовать на ней лично или удаленно.
(Редактор: Константин Шапиро)
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