Президент Ильхам Алиев: Мы рады тому, что имеем выход на продукцию оборонной промышленности Пакистана

БАКУ/Trend/ - Мы рады тому, что имеем выход на продукцию оборонной промышленности Пакистана.



Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с командующим Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан, генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой 21 июня в Баку.



«Как вам известно, мы приобретаем эту продукцию, что укрепляет наш военный потенциал. Думаю, что в предстоящие годы нам необходимо расширять военное сотрудничество и спланировать совместные военные учения и другие инициативы для укрепления партнерства. Уверен, что этот и другие вопросы войдут в вашу повестку дня как темы обсуждения с вашими коллегами»,- сказал глава государства.