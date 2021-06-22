НАТО считает Азербайджан своим надежным партнером - начштаба

БАКУ /Trend/ - НАТО считает Азербайджан своим надежным партнером.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны, об этом сказал начальник штаба командования сухопутными войсками НАТО в Измире генерал-майор Метин Токел в ходе встречи с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым в Баку.

Токел высоко оценил участие Азербайджана в борьбе с терроризмом и значительный вклад в обеспечение грузоперевозок для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Гасанов, в свою очередь, рассказал об успешном развитии связей между Азербайджаном и НАТО, деятельности азербайджанской армии в рамках различных программ и вкладе, который вносят наши военнослужащие в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

По его словам, основной целью сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в различных сферах является ликвидация нестабильности, конфликтов и угроз на евроатлантическом пространстве и создание единой системы безопасности в общемировом масштабе.

Министр подчеркнул, что это сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем.

На встрече стороны также обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)