Совет Европы поддерживает усилия по поиску долгосрочных устойчивых решений по Карабаху – Генсек
БАКУ /Trend/ - Совет Европы поддерживает усилия по поиску долгосрочных устойчивых решений по Карабаху.
Как передает Trend, об этом заявила Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
По ее словам, Совет Европы может укрепить меры доверия.
«Сразу же после конфликта, как только это стало возможно, мы отправили группу высокого уровня в Баку и Ереван», – сказала она.
«Сейчас мы находимся на заключительном этапе разработки мер, которые будут охватывать неполитические вопросы, для укрепления доверия в постконфликтных районах между двумя странами», – добавила Бурич.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)
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