Восстановление коммуникаций принесет пользу всему региону - глава МИД Азербайджана (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Восстановление коммуникаций принесет пользу всему региону.

Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 43-м заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц ОЧЭС, сообщает в среду Trend.

В соответствии с трехсторонней декларацией Азербайджан вступил в постконфликтный период восстановления, реконструкции и реинтеграции, отметил министр.

«Приоритетом Азербайджана является продолжение деятельности по сохранению мира, восстановлению и реконструкции в постконфликтный период, возвращению вынужденных переселенцев. Правительство предпринимает действенные шаги, направленные на ликвидацию последствий оккупации. В процессе восстановления, помимо таких понятий, как «зеленая энергия», «умный город» и «умное село», будут применяться и современные технологии. Азербайджан ценит интерес стран - партнеров к поддержке его усилий посредством инвестиций и технического сотрудничества», - сказал Байрамов.

По его словам, урегулирование конфликта также открывает новые возможности для регионального сотрудничества, развития и прогресса.

По словам министра, конец конфликту положили трехсторонние декларации от 10 ноября 2020 и 11 января 2021 года, предусматривающие открытие коммуникаций в регионе.

Глава ведомства подчеркнул, что эти меры значительно изменят картину Южного Кавказа – важной части региона ОЧЭС.

По его словам, Зангезурский коридор свяжет Азербайджан с Нахчываном и Турцией и будет способствовать существующим торговым и транспортным связям.

Министр отметил, что инициативы в сферах транспорта, связи и торговли предоставят новые возможности для сотрудничества.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)