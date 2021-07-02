Зангезурский коридор создаст экономические возможности для всего региона - Хикмет Гаджиев

Политика 2 июля 2021 15:45 (UTC+04:00)
Зангезурский коридор создаст экономические возможности для всего региона - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор создаст экономические возможности как для Азербайджана и Армении, так и для всего региона.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в статье помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмета Гаджиева, опубликованной в Washington Times.

"С открытием коридора прекратится изоляция Нахчывана, а столица Армении Ереван будет соединена через Азербайджан по суше с Москвой и другими столицами. Азербайджан надеется, что в этом общерегиональном трансформационном процессе Минская группа (МГ) ОБСЕ не останется в прошлом, а станет частью будущего. Благодаря своему опыту МГ ОБСЕ может сыграть важную роль в укреплении доверия между Арменией и Азербайджаном в предстоящие годы. Сегодня нам предоставляется шанс на стабильность и, как следствие - на взаимное процветание. У нас есть возможность узнать друг друга, вместе расти в большей безопасности и процветать. В конечном итоге все эти меры по укреплению доверия могут привести нас к окончательному мирному договору между Арменией и Азербайджаном. Но попытки реваншизма вместо мира и сотрудничества могут обернуться новой катастрофой и трагедией", - пишет Гаджиев.

В статье говорится, что в июне Армения и Азербайджан сделали то, что, как многие надеются, станет первым взаимным шагом к ослаблению напряженности.

"Азербайджан передал 15 армян, задержанных на его территории после прекращения боевых действий в ноябре 2020 года. В ответ Армения предоставила карты с минами, установленными в Азербайджане, которые должны помочь в операциях по разминированию, чтобы снова сделать земли безопасными для гражданского населения. Мы не должны останавливаться на этом дипломатическом прорыве и обязаны превратить конфронтацию в сотрудничество. Потому что впереди предстоит еще много работы. Яркое тому свидетельство - предоставленные карты, на которых детально указано местонахождение 97 тысяч мин. Но это только в одном из освобожденных районов. Пока не будут переданы остальные карты, разминирование будет вестись вслепую. Сам премьер-министр Пашинян признал, что предоставленные карты - это лишь небольшая часть карт, имеющихся у Армении. Сколько еще сотен тысяч мин было установлено на ранее оккупированных территориях, неизвестно", - пишет Гаджиев.

Возможно, две страны только встали на путь укрепления доверия, но теперь открываются возможности для решения более спорных вопросов, таких как делимитация и демаркация границы и нормализация отношений, отмечается в материале.

"Но постепенные шаги по укреплению доверия приведут к сотрудничеству. Благодаря им наша цель станет яснее", - пишет Гаджиев.

(Редактор: Константин Шапиро)

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