Передача Азербайджану дополнительных карт минных полей – серьезный шаг на пути к восстановлению освобожденных территорий – российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Передача Азербайджану дополнительных карт минных полей – очень серьезный шаг на пути к тому, чтобы разминировать и подготовить освобожденные территории Азербайджана для полноценного восстановления.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук Станислав Притчин.

По его словам, как раз таких шагов армянской стороны и не хватает, чтобы начать полноценно восстанавливать земли, которые долгое время находились под контролем Армении: «Данные территории сейчас сложно восстановить, потому что отсутствие карт и огромное количество заложенных мин, безусловно, тормозят этот процесс и требуют огромных ресурсов. Передача карт минных полей – серьезный шаг на пути к тому, чтобы разминировать и подготовить этот регион для полноценного восстановления. Являясь во многом позитивным, это событие дает возможности и основания Баку продолжать конструктивные шаги в отношении Армении и в целом рассчитывать на готовность армянской стороны по вопросу Зангезурского коридора, транспортным маршрутам, а также создает позитивную атмосферу для процесса делимитации границ».

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)