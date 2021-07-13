В «Комсомольской правде» опубликован материал об освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Корреспондент «Комсомольской правды» Валентин Алфимов подготовил репортаж об освобожденных землях Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, российский журналист пишет: «Первое, что мне попалось на глаза в аэропорту Баку - баннер с надписью «Qarabağ - Azərbaycandır». Затем и на выходе из него, а потом на автобусных остановках по пути в город и уже в самой столице на каждом втором здании и каждой пятой машине. Сами азербайджанцы называют вторую Карабахскую войну - Отечественной. Сотрудник Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов, объясняет мне - почему:

- В Великую Отечественную немцы захватили 9 процентов территории Союза, а у нас было - 20 процентов. Как мы можем считать по-другому?».

Далее автор статьи отмечает: «Я въезжал в Карабах с юга. Первой точкой был город Физули. Местные называют эти территории - Низменный Карабах. И правда, пейзаж можно было бы описать так: поля - на сколько хватает глаз. Но через каждые пару километров огромный противотанковый ров, а сразу за ним - вал и ежи. Далее - поле... Минное поле. Потом снова ров с валом и так 6 или 7 рядов. Вдоль дорог щиты. На них наглядно показано, что ни на сантиметр с шоссе ни съезжать, ни сходить нельзя - везде мины. Даже для разворота машин сделаны специальные "карманы" - не дай Бог это делать на самой дороге.

Вообще освобожденные территории Карабаха представляют собой ... нет не выжженную землю, но брошенную. Десятки деревень, сотни домов пока в руинах. Но не от мин и снарядов. Тут просто почти 30 лет никто не жил. Эти земли были зоной безопасности между Карабахом и Азербайджаном. Тысячи гектаров брошенной земли. Население было лишь в городах Шуше, Кельбаджаре и Гадруте. На остальных землях - только военные и ветер.

В этих местах необычайно сильное впечатление создает даже обычный путевой указатель. Стоит на обочине знак с названием деревни и стрелка влево. А там ... деревни нет. Нет даже самой дороги. Только трава и сгоревший танк... То и дело вдоль дороги попадаются следы недавней войны».

Побывавший в Кельбаджаре журналист «Комсомольской правды» пишет: «Сейчас город идеально подходит для съемок фильма-апокалипсиса, в котором произошла катастрофа. Именно так выглядит сегодня некогда красивейший город в живописном уголке Кавказа. Местные армяне ушли, как только стало известно, что азербайджанская армия с боями взяла перевал со стороны Гянджи. Забрали скот и сожгли за собой все дома и даже сараи. Сады тоже повырубали. На сегодня в городе только две крыши - на здании полицейского участка и военного госпиталя.

Еще один возвращенный азербайджанцами город – Гадрут. Город покрыт толстым слоем пыли от гремящих грузовиков, которые возят стройматериалы — для восстановления разрушенных домов.

Но главная “стройка века” сейчас, конечно же, в Шуше. Азербайджанские власти объявили ее культурной столицей страны. Очередь из грузовиков в город перед блокпостом миротворцев растянулась на пару километров. Номера в основном - азербайджанские, но встречаются и турецкие, и даже иранские (до границы с Ираном - пара сотен километров).

Вообще развернутая в Карабахе стройка впечатляет. По планам властей Азербайджана, тут построят два аэропорта и 6-полосный автобан. Поля еще не разминированы, и ходить по ним можно будет только лет через пять кропотливой работы, а трактора и бульдозеры уже гребут землю под шоссе.

Обещают за пару лет полностью восстановить регион и вернуть жителей. Почти миллион человек, чьи семьи ушли с этих земель в начале 90-х, уже заявили, что готовы вернуться. А кроме них - еще полмиллиона азербайджанцев готовы переехать в новые «умные деревни» в горах».