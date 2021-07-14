В Баку суд вынесет приговор наемнику, воевавшему в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 14 июля, в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного Арменией к боям в Карабахе, сообщает в среду Trend.

На заседании под председательством судьи Самира Алиева прокурор попросит наказания для обвиняемого.

Согласно обвинительному заключению, Э.Дубаков, незаконно посетив оккупированные территории Азербайджана, участвовал в военных учениях в Кельбаджарском районе.

С целью совершения провокации 14 января 2021 года он приехал из Турции в Баку, где был задержан в результате проведенной операции.

Отметим, что в отношении Э.Дубакова возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных формирований), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)