Делегация правящей партии Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)

Делегация правящей партии Турции во главе с первым заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции (АКП), членом Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем находится с визитом в Азербайджане, передает Trend.

Делегация посетила Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", ознакомилась с историческими памятниками города. Делегацию сопровождал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

В рамках визита Н.Куртулмуш посетит Аллею шехидов, встретится со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и заместителем председателя партии «Ени Азербайджан» Тахиром Будаговым.

Также ожидается встреча делегации с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики, заместителем председателя партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедовым и председателем Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой.