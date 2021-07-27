Организована поездка представителей азербайджанской диаспоры в Шушу (версия 2)

(первая версия в 11:04)

БАКУ /Trend/ - Десятки соотечественников, проживающих за рубежом, прибыли на летний отдых в Азербайджан. Учитывая, что представители диаспоры находятся на родине, была организована их поездка в Шушу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Поездка, проходящая под девизом Biz dəmir yumruğun gücü ilə Şuşadayıq, является одной из самых важных в истории азербайджанской диаспоры.

В ходе нее представители диаспоры посетят главную площадь Базарбашы города Шуша - культурной столицы Азербайджана, Джыдыр дюзю, площадь, на которой установлены подвергшиеся армянскому вандализму памятники, место, где была подписана Шушинская декларация, дом Хуршудбану Натаван, родник «Хан гызы», Гянджинские ворота, мечети Саатлы, Ашагы и Юхары Говхар ага.

Соотечественники будут проинформированы об истории, культуре, выдающихся личностях древнего города Шуша, которая является жемчужиной Карабаха, а также о созидательных работах, ведущихся здесь по поручению руководства страны.

Также запланирована встреча представителей диаспоры с военнослужащими доблестной азербайджанской армии, подарившей Азербайджану радость победы под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)