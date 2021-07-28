Правящие партии Азербайджана и Турции проводят конференцию в Гяндже (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Правящие партии Азербайджана и Турции проводят конференцию в Гяндже, сообщает в среду Trend.
В соответствии с протоколом в сфере двустороннего сотрудничества между партией «Ени Азербайджан» (ПЕА) и Партией справедливости и развития Турции в Гяндже начала работу конференция «Шушинская декларация: приверженность национально-духовным ценностям и новые призывы к дальнейшему сотрудничеству».
В ней участвуют делегация во главе с первым заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции Нуманом Куртулмушем и представители ПЕА.
До начала конференции ее участники посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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