Каспийские страны объединит «зеленая дипломатия»

БАКУ /Trend/ - Экологическая и климатическая повестка станет одной из основных на Втором Каспийском экономическом форуме, который пройдет осенью этого года в Москве.

Именно этой теме и был посвящен международный круглый стол «Решение экологических проблем Каспийского моря», организованный Политологическим центром «Север-Юг» совместно с АМИ Trend и аналитической экспертной сетью Baku Network.

В центре обсуждения, завершающего цикл мероприятий, направленных на экспертную подготовку предстоящего форума, оказались вопросы переплетения экологической тематики с политикой, взаимосвязь которых в последние годы стала практически неразрывной.

- Экологическая, а точнее, климатическая повестка сегодня оказалась глубоко интегрирована в политические процессы, - открыл дискуссию председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. – Исходя из неоднозначных климатических выводов вырабатываются стратегические документы государств, в частности, в Европейском союзе принимается новое углеродное регулирование, которое, на мой взгляд, является новым инструментом давления на Россию. Отечественный бизнес, чтобы соответствовать новому регулированию, будет вынужден вкладываться в климатические проекты, но будут ли эти проекты засчитываться в ЕС? Это большой вопрос. И с этой точки зрения представляется важным развивать т.н. «зеленую дипломатию», элементом которой является и данный круглый стол, чтобы иметь возможность решать все возникающие вопросы за пределами официальной повестки и эффективно реагировать на вызовы новой, экологически/климатически акцентированной экономики.

Российского эколога поддержала модератор круглого стола – заместитель генерального директора АМИ Trend Гюльнара Мамедзаде, которая подчеркнула, что политизация климатической повестки вызывает к жизни необходимость каспийским странам, каждая из которых является нефтедобытчиком, вырабатывать общую повестку для защиты своих интересов.

Далее слово было предоставлено председателю Движения зеленых Азербайджана Фариде Гусейновой, которая заострила внимание аудитории на экологических проблемах самого Каспия. В частности, она отметила, что большая доля загрязнения Каспийского моря сегодня происходит не только из-за утечек нефти на шельфах, но попадает в море с впадающими в него реками, в первую очередь, с Волгой, Уралом и Курой.

- Технические нормы очистного оборудования на промышленных предприятиях не соответствуют ни европейским, ни советским стандартам, отчего в Каспийском море при формальном соблюдении норм часто гибнут рыба и тюлени. Другая проблема – с речной водой в море периодически попадает химия, применяемая в сельском хозяйстве, что также отражается на общей экологической ситуации на Каспии. Этот момент не прописан в конвенциях, но это нужно учитывать, когда мы говорим о защите моря, - отметила общественный деятель.

В этой связи сомодератор мероприятия, глава политического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде в качестве дополнения обратил внимание аудитории на то, что зеркало Каспийского моря составляет 390 тысяч квадратных километров, тогда как водосбор – 1,5 миллиона квадратных километров, и 80 процентов этого объема составляют воды реки Волги.

Кроме того, эколог с большим опытом Ф. Гусейнова рассказала и об опыте организации «экологической программы» под эгидой ЮНЕП (главный орган ООН, занимающийся вопросами охраны окружающей среды) в конце 1990-х годов.

- Программа была эффективна до тех пор, пока она работала в столице Азербайджана городе Баку. Но затем, когда по эстафете она стала передаваться в столицы других каспийских стран, далеко от самого Каспийского моря, ее результативность резко снизилась. В этой связи я бы хотела предложить назначить от каждой страны по одному городу в прибрежной полосе в качестве «столиц Каспия» и уже на этой основе объединять усилия по защите экологии моря, - высказала предложение азербайджанский эколог.

Тему бережного отношения к Каспию продолжил и казахстанский эксперт – руководитель Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев.

- Северо-восток Каспия – это наиболее мелкая часть моря, где любое понижение или повышение уровня воды ощущается очень сильно. Происходящее снижение уровня моря уже привело к тому, что мировые добытчики нефти, работающие на территории Казахстана в этой части Каспия, уже не могут доплыть до некоторых своих вышек. И теперь эти компании намерены углублять дно моря протяженностью 56 километров и шириной от 80 до 115 метров, чтобы обеспечить доступ своим судам к этим вышкам. С одной стороны, компании-нефтедобытчики вносят большой вклад в экономику Казахстана, но с другой – мы не знаем, какие последствия будут от этого грубого вмешательства в жизнь Каспийского моря. В этой связи я хочу подчеркнуть необходимость выстраивания коммуникации между государственными структурами, частным сектором и общественными организациями. Я согласен с коллегами, которые говорили о необходимости развития «зеленой дипломатии» в данном регионе. Только через выстраивание коммуникации на самых разных уровнях мы сможем избежать угроз экологии нашего уникального моря, - завершил свое выступление казахстанский общественник.

Участники круглого стола поддержали коллегу из Казахстана и приняли решение детально проработать поднятые им вопросы на полях Второго Каспийского экономического форума.

Запись на видеомост доступна по ссылке