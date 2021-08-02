Поддерживающие «поправку Паллоне» извлекают выгоду из отношений с армянской диаспорой в США – Метью Брайза

БАКУ /Trend/ - Поддерживающие «поправку Паллоне» извлекают выгоду из отношений с армянской диаспорой в США.

Об этом сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

По его словам, совершенно ясно, кто стоит за этой поправкой, поэтому она так и называется – «поправка Паллоне».

«Уверен, вы знаете, что конгрессмен Фрэнк Паллоне – один из самых решительных сторонников Армении в Палате представителей США. Он является конгрессменом от штата Нью-Джерси, чей сенатор Роберт Менендес был одним из двух сенаторов, которые заблокировали мою кандидатуру на пост посла США в Азербайджане», – сказал Брайза.

«Этим людям выгодны отношения с армянской диаспорой в США, в частности с Армянским национальным комитетом Америки (АНКА) – представителем партии Дашнакцутюн в США, также известной как Армянская революционная федерация, члены которой являются самыми радикальными националистами в мире. Таким образом, партия Дашнакцутюн и ее представительство в США в лице АНКА разжигают ненависть к Азербайджану и Турции, чтобы получить политическую и финансовую поддержку. Вот кто стоит за этой поправкой, и неудивительно, что "поправка Паллоне" направлена против Азербайджана и Турции», – подчеркнул он.

«Руководство и граждане Азербайджана должны понимать, что это просто то, чем занимается конгрессмен Паллоне. Он может вместе с АНКА придумать историю о том, что в 44-дневной Второй карабахской войне Азербайджан якобы был агрессором, а Армения – жертвой. Посмотрите на это нелепое утверждение, что будто Азербайджан каким-то образом напал на "армянские земли", которые они называют "Арцах" и которые являются, по их словам, "исконно армянскими".

Это совершенно неверно. Во-первых, Нагорный Карабах не является исконно армянским. Во-вторых, мы все знаем, что все семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов являются исконно азербайджанскими, и поэтому Совет Безопасности ООН заявил в своих четырех резолюциях в 1993 году, что Армения должна прекратить свою оккупацию и немедленно покинуть эти территории», – подчеркнул бывший посол.

«Конгрессмену Паллоне удалось добиться признания президентом Байденом "геноцида" армян, чтобы убедить членов Палаты представителей, которые не понимают истории Восточной Анатолии или исхода Первой мировой войны. Но они знают, что если поддержат Паллоне, то, возможно, смогут получить от Армянского национального комитета Америки немного денег.

Несмотря на то, что этой поправкой заблокированы два источника финансирования военного сотрудничества между США и Азербайджаном, Минобороны США по-прежнему сохраняет свободу работать вместе с Министерством обороны Азербайджана, независимо от этой поправки. К тому же, сенат США не одобрил эту поправку», – сказал Брайза.

«Азербайджану необходимо очень много работать, чтобы правда о 44-дневной войне стала известна всем. А правда заключается в том, что Азербайджан освобождал свои собственные территории, как это и было признано Советом Безопасности ООН», – сказал он.