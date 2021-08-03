Для лишения неприкосновенности депутата Эльданиза Салимова имеются достаточные основания - генпрокурор (версия 2)

добавлены подробности, первая версия опубликована в 11-22

БАКУ /Trend/ - Существуют достаточные основания для лишения неприкосновенности депутата Эльданиза Салимова.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что сегодня Азербайджан продолжает вести борьбу с пандемией коронавируса.

"Принимаются серьезные меры, и уже достигнуты положительные результаты. Все государственные структуры и гражданское общество едины в этом вопросе. В этой сфере большая ответственность ложится на правоохранительные органы, особенно на органы внутренних дел. К сожалению, депутат Эльданиз Салимов, получив информацию от своего родственника, что сотрудник полиции требует соблюдения правил карантина в кафе, пришел туда. Дальнейшие события всем известны. Дело расследовано, возбуждается уголовное дело. Для возбуждения уголовного дела необходимо лишить неприкосновенности Эльданиза Салимова", - заявил генпрокурор.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)