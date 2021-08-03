Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву за помощь, оказанную в связи с лесными пожарами – Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил все страны и организации, которые поддержали Турцию в борьбе с лесными пожарами.

Как сообщает во вторник Trend, на своей странице в социальной сети Президент Турции написал: «От имени своего народа я благодарю все дружественные страны и организации, которые поддержали нас в борьбе с лесными пожарами в Турции, выразили свои соболезнования, объявили о готовности помочь и отправили помощь».

Заявив, что этот трудный период в скором времени останется позади, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «От имени своей страны выражаю признательность моему дорогому другу Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Испании Педро Санчесу за их поддержку с самых первых дней. За твердую солидарность выражаю благодарность Президенту соседнего Ирана Ибрагиму Раиси, эмиру Катара шейху Тамиму, Президенту Хорватии Зорану Милановичу и Президенту Украины Владимиру Зеленскому».

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)