Проведены тактико-специальные учения со спецназом Отдельной общевойсковой армии Нахчывана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно "Плану боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год" с силами специального назначения Отдельной общевойсковой армии проведены тактико-специальные учения, темой которых было обезвреживание скрывающейся в здании диверсионной группы условного противника, готовящейся создать панику и совершить диверсию среди гражданского населения.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в рамках учений, за которыми наблюдали командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев и военнослужащие ВС Турции, были проверены практические навыки личного состава и опыт ведения боевых операций в зданиях.

Спецназ, предотвратив диверсионно-провокационные действия группы условного противника, добился поставленных в учениях целей.

В завершение военнослужащим были вручены ценные подарки.

(Перевод: Турал Гараджаев)