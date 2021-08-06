Азербайджан и Ирак увеличили двусторонний товарооборот с начала года
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Ирак увеличили двусторонний товарооборот с начала 2021 года.
Об этом сказала заместитель министра экономики Азербайджана Севиндж Гасанова, сообщает в пятницу Trend.
По ее словам, в 2020 году товарооборот между двумя странами сократился более чем на 30 процентов, а за первые шесть месяцев нынешнего года - вырос более чем на 35 процентов в годовом исчислении.
Кроме того, в Ираке зарегистрированы более 180 компаний с азербайджанским капиталом, сказала замминистра.
«Мы поддерживаем развитие отношений между нашими странами», - отметила Гасанова.
По ее словам, азербайджанская сторона поддерживает создание бизнес-совета с Ираком.
«Инвестиционная программа Азербайджана предусматривает льготы для иностранных предпринимателей с целью привлечения иностранных инвестиций», - сказала Гасанова.
В Баку шестого августа проходит второе заседание Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Ирака.
Напомним, что Совместная комиссия была создана в соответствии с «Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве», подписанным 10 ноября 2010 года в Баку. Первое заседание комиссии состоялось четвертого декабря 2013 года в азербайджанской столице.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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