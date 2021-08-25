Мехрибан Алиева доносит правду о миролюбивой политике Азербайджана, толерантности и мультикультурализме – Сакит Мамедов

БАКУ/Trend/ - Мехрибан Алиева доносит правду о миролюбивой политике Азербайджана, толерантности и мультикультурализме, сказал в интервью Trend всемирно известный художник, обладатель международных и государственных наград разных стран, член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной Академии художеств, почетный академик Российской Императорской академии художеств и Европейской академии естественных наук, кавалер международных премий и государственных наград разных стран, народный художник Азербайджана Сакит Мамедов.

«На протяжении многих лет вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Первый вице-президент Мехрибан Алиева делает все для развития страны, с большим достоинством представляет наше государство на международной арене. Как художник, особо хотел бы отметить вклад Мехрибан Алиевой в развитие азербайджанской культуры, в том числе реализуемые проекты, которые имеют крайне важное значение, высоко ценятся обществом. Все возрожденные сферы национального искусства связаны с ее именем.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев говорил, что народ, обладающий высокой культурой, всегда будет идти вперед, всегда будет развиваться, всегда будет жить. Наша национальная культура и искусство всегда вносили свою лепту в мировую сокровищницу, и в истории независимого Азербайджана большая роль в этом принадлежит Мехрибан Алиевой благодаря ее особому вниманию к этой сфере, проявлению заботы к творческим личностям. Именно по ее инициативе и при ее поддержке архитектурные памятники, музыкальные инструменты, мугам и ашугская музыка, ковроткачество, кялагаи и др. внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО; создан единственный в мире Международный центр мугама; построены уникальные Азербайджанский национальный музей ковра и Музей современного искусства в Баку и т.д. Значимым событием является объявление города Шуша культурной столицей Азербайджана после Победоносной Отечественной войны. И в Шуше проводятся важные мероприятия при поддержке Фонда Гейдара Алиева», – сказал он.

Мастер кисти подчеркнул, что был во многих странах на мероприятиях с участием Мехрибан Алиевой и воочию видел с каким уважением и почтением относятся к ней лично и ее деятельности государственные и общественные деятели, представители культуры и науки.

«Для меня является большой честью и предметом гордости то, что при поддержке и с участием Мехрибан Алиевой в здании Совета Европы в Брюсселе была проведена моя персональная выставка, посвященная моему 50-летию. В этом грандиозном событии были также представлены блюда нашей кухни и национальная музыка. Знаменательным событием в моей творческой жизни является день, когда нарисованный мною портрет Папы Римского Иоанна Павла II был преподнесен понтифику в Ватикане Президентом Ильхамом Алиевым от имени Азербайджана. В этой церемонии приняла участие и Мехрибан Алиева. Моя работа была также представлена в экспозиции среди двадцати именитых художников Азербайджана в музее Сената Франции. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева тоже посетили данную экспозицию.

В честь моего 55-летия в Центре Гейдара Алиева была проведена персональная выставка, организованная Фондом Гейдара Алиева. Можно многое сказать – не только мне, многим и многим творческим деятелям оказывается поддержка в представлении национального искусства мировой общественности. Нигде в мире нет такой поддержки со стороны государства, как у нас! Причем, об этом говорят все мои коллеги из разных стран мира. Более того, на этих международных мероприятиях Мехрибан Алиева доносит правду о миролюбивой политике нашей страны, ее древней культуре и истории, толерантности и мультикультурализме, что очень важно для формирования имиджа и высокого статуса нашего государства на мировой арене, следования демократическим принципам», – отметил Сакит Мамедов.

Мехрибан Алиеву уважают и любят за гуманное отношение ко всему окружающему, к природе, за заботу и помощь, доброту, милосердие и сострадание, говорит народный художник. Народ искренне верит ей, потому что благодаря Мехрибан Алиевой в социальной жизни общества были возрождены традиции благотворительности и меценатства.

«Посмотрите с какой материнской любовью и вниманием Мехрибан Алиева относится к детям, семьям героев, шехидов и гази Карабахской войны, сопереживает вместе с ними, непосредственно принимает участие в решении их социальных проблем. Более того, она создает все условия для раскрытия способностей и претворения идей молодежи, а возглавляемый ею Фонд Гейдара Алиева ведет огромную работу в просветительской и социальной сфере, реализует различные проекты. В ее лице нашли олицетворение любовь и забота о человечестве, заслуживающие самого высокого одобрения усилия, связанные со взаимопониманием между различными культурами, цивилизациями, религиями и нациями», – добавил Сакит Мамедов.

Народный художник особо отметил деятельность Фонда Гейдара Алиева в период пандемии, когда в республику было доставлено большое количество современного медицинского оборудования и принадлежностей из различных стран для поддержки работы Оперативного штаба, созданного при Кабмине Азербайджана в связи с предотвращением широкого распространения коронавируса на территории страны.

"Многие страны в тот период сами нуждались в этом оборудовании, но благодаря авторитету Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой это удалось осуществить в Азербайджане. Отрадно отметить, что в условиях карантинного режима вся страна присоединилась к акции по сдаче крови, начатой по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Более того, все мы видели как Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимали участие в открытии фабрик по производству медицинских масок, а самое важное - больниц модульного типа в различных городах страны, оснащенных всеми необходимыми системами, оборудованием, лекарствами. Были созданы все условия для приема и лечения людей, заразившихся коронавирусом. По приглашению Фонда Гейдара Алиева для борьбы с коронавирусом в страну прибыли врачи из России, Кубы, Турции, Китая и других стран. Все эти мероприятия помогли спасти множество жизней! Десяткам тысяч семей были доставлены продовольственные наборы в рамках социального проекта Фонда Гейдара Алиева под названием "Вместе мы сила!". В этот сложный период Фонд Гейдара Алиева также оказал гуманитарную помощь тысячам людей, которые столкнулись с материальными трудностями, и этот процесс продолжается", - сказал он.

Сакит Мамедов коснулся также важной роли деятельности Мехрибан Алиевой в период победоносной Отечественной войны Азербайджана и в послевоенный период, когда начался процесс восстановления освобождённых от армянской оккупации территорий страны.

"44-дневная Отечественная война Азербайджана золотыми буквами вписана в новейшую историю страны. Доблестная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего ВС, Президента Азербайджана добилась этой грандиозной Победы. Это незабываемые события! Обращения к гражданам страны Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой посредством телеканалов, СМИ и соцсетей воодушевляли народ на героизм и подвиги, все сплотились в единый кулак для разгрома агрессора. С болью в сердце мы читали обращения Мехрибан Алиевой в соцсетях о жертвах армянской агрессии, когда оккупанты бомбили наши мирные города, и с радостью читали об освобождении наших ранее оккупированных земель. Боль каждой семьи шехида, их матерей, отцов, братьев и сестер Мехрибан Алиева проносила через свое сердце, посещала и поддерживала эти семьи, а также раненых в больницах. И уже на протяжении нескольких месяцев мы с удовольствием смотрим в соцсетях и СМИ видеоматериалы, снятые Мехрибан Алиевой во время посещения вместе с Президентом Ильхамом Алиевым освобожденных земель, о том, как начинается мирная жизнь, идет успешное восстановление. Фонд Гейдара Алиева делает все во имя возвращения ветеранов к нормальной жизни, обеспечивает их самыми современными протезами, лечит в лучших клиниках, в том числе за рубежом, помогает семьям шехидов и ветеранов", - добавил Сакит Мамедов.

(Автор: Вугар Иманов)