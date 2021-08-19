Мы выстроим свою деятельность на самом высоком уровне – глава ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завоевав победу, Азербайджан написал славную историю. В соответствии с новыми реалиями мы, как и во всех других сферах, выстроим свою деятельность на самом высоком уровне.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

По его словам, возглавляемое им ведомство полностью соблюдает все правила, утвержденные Оперативным штабом.

«Эти вопросы контролируются на уровне руководства страны», – подчеркнул Мазахир Панахов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)