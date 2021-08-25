В Иране состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Кубок моря» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В иранском городе Энзели состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Кубок моря», проходящего в рамках «Армейских международных игр – 2021», сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В церемонии приняли участие делегации стран-участниц, военные атташе, журналисты и другие гости.

Сначала на плац были вынесены флаги «Армейских международных игр» и конкурса «Кубок моря».

Высоко оценив значимость конкурса «Кубок моря», выступившие на церемонии рассказали о его роли в развитии сотрудничества между прикаспийскими государствами.

Поприветствовав участников и гостей церемонии, заместитель командующего ВМС Ирана адмирал Хамза Кавьяни подчеркнул, что конкурс «Кубок моря» организован в целях укрепления военного сотрудничества, дружеских отношений между военнослужащими, дальнейшего повышения профессионализма и пожелал успехов командам.

В конкурсе, который продлится до четвертого сентября, военные моряки будут состязаться в рамках этапов «Выполнение артиллерийских стрельб», «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка», а также «Морская подготовка».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)