При организации Фонда Гейдара Алиева в городе Шуша открылись выставки (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:43)

БАКУ /Trend/ - При организации Фонда Гейдара Алиева в рамках Дней поэзии Вагифа 30 августа в Центре творчества в городе Шуша открылась выставка "Память. Фотографическая история", в Художественной галерее - выставка "Карабах - жемчужина азербайджанской культуры" и Галерее ковроткачества - выставка "Снова в родном краю. Жемчужины искусства Карабаха".

Как передает в понедельник Trend, ценные произведения искусства, представленные на всех трех выставках, не только создали единство вчерашнего и сегодняшнего дня, но и продемонстрировали уникальные особенности творчества азербайджанского народа. Каждая фотография, каждая картина, каждый образец ковра, представленные здесь, это также своего рода послания в будущее. Эти произведения, наряду с тем, что являются жемчужинами искусства, получившими шанс стать частью нашей истории, на примере мастеров, создавших их, также демонстрируют способности, талант азербайджанского народа.

Первой выставкой, которую посмотрели гости, была "Память. Фотографическая история". Центр творчества, где Фондом Гейдара Алиева организована выставка, создан в здании, которое когда-то было Караван-сараем Ага Гахрамана Мирсияб оглу и является одним из архитектурных памятников государственного значения. Фотовыставка повествует о древней истории, богатой культуре, живописной природе, традициях Азербайджана. Армения совершила вандализм против нашего культурного наследия, образцов истории и архитектуры, на оккупированных в свое время территориях противник разрушил историко-культурные объекты, религиозные храмы, стер с лица земли ряд районов и городов.

"Память. Фотографическая история"

Посетители были проинформированы о том, что в фотовыставке представлены экспонаты, отражающие природные пейзажи известного своими платановыми лесами Зангиланского района, историческую мечеть, мавзолей, родники и памятники города Шуша - храмом искусства Кавказа, исторический мост и места поклонения в Губадлинском районе, пейзажи Кельбаджара, минеральный источник Истису, материальные и культурные образцы Ходжавендского района, Худаферинский мост и исторические памятники Джебраильского района, а также другие пейзажи Карабаха.

Кроме того, на выставке демонстрируются различные архивные фотографии, сделанные во время визита известного фотографа Якова Халипа в Шушу, село Дашалты, поселок Туршсу в 1937 году. На выставке также представлены фотографии зверств и разрушений, совершенных армянами в ныне освобожденных районах и городах.

Видеоролик, представленный в выставочном зале, также позволил посетителям ознакомиться с ситуацией в наших районах и городах до и после оккупации. Кроме того, на выставке демонстрировалтсь фотографии, отражающие преступления, совершенные Арменией против мирного населения во время Отечественной войны.

"Карабах - жемчужина азербайджанской культуры"

В созданной в Шуше Художественной галерее была проведена выставка "Карабах - жемчужина азербайджанской культуры". Карабах обладает древней историей как центр азербайджанского искусства и культуры. В разграбленных в период оккупации музеях хранились ценные образцы истории и культуры Азербайджана, знаменитые во всем мире азербайджанские ковры и памятные предметы выдающихся азербайджанских личностей, а также другие ценные экспонаты. Эти уничтоженные сокровища были образцами не только азербайджанской, но и мировой культуры.

Представленные на выставке картины и скульптурные произведения отправляют посетителей в путешествие в радостный и печальный, реальный и фантастический, открытый и тайный, красочный и монохромный мир. Главный источник вдохновения в представленных здесь работах – Карабах. На протяжении многих лет Карабах – историческая земля Азербайджана с его неповторимой атмосферой - оказывал огромное влияние на мировоззрение художников и скульпторов различных поколений и течений.

На выставке, организованной Фондом Гейдара Алиева, представлены работы Боюкаги Мирзазаде, Тогрула Нариманбекова, Марал Рахманзаде, Надира Абдуррахманова, Микаила Абдуллаева, Уджала Хагвердиева, Мусеиба Амирова и других выдающихся азербайджанских художников. Широкое место отведено таким темам, как пейзажи, литераторы, ковры, скакуны, мугам Карабаха, победа в Отечественной войне.

На выставке, где демонстрировалось более 60 работ, представлены произведения народного художника Алтая Гаджиева "Меджлиси-унс", народного художника Саттара Бахлулзаде "Юхары Дашалты", заслуженного художника Инны Костиной "Богатство Карабаха", Лейлы Алиевой "Харыбюльбюль", скульптурные произведения Фаига Гаджиева "Карабахский скакун", Орхана Набизаде "Карабахская красавица" и другие работы.

Среди тех, кто посмотрел на эти жемчужины искусства, был и ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Азербайджана Фархад Бадалбейли. Подчеркнув, что эти уникальные жемчужины искусства являются неотъемлемой частью нашей истории, отметив большое историческое значение подобных мероприятий, организованных в Шуше за короткое время, сказал, что гордится тем, что увидел эти дни: "Я счастлив участвовать сегодня в этом мероприятии. Я рад, что 13 мая участвовал в фестивале "Харыбюльбюль". Шуша - уникальный город для любого азербайджанца. Все наши города нам родные, но Шуша - сам по себе уникальный и своеобразный город. И большая честь принимать участие в сегодняшнем прекрасном мероприятии вместе с другими представителями интеллигенции".

"Снова в родном краю. Жемчужины искусства Карабаха"

А в отреставрированной и отремонтированной Фондом Гейдара Алиева Галерее ковроткачества в Шуше была проведена выставка "Снова в родном краю. Жемчужины искусства Карабаха". На выставке, представленной Азербайджанским национальным музеем ковра при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, экспонируются ворсовые и безворсовые ковры, ковровые изделия, национальная вышивка и костюмы, художественные образцы работы по металлу. На ней также представлены образцы ковров, входящих в коллекцию Национального музея истории Азербайджана.

Отметим, что большинство этих экспонатов, повторно выставленных в родном краю, во время Первой Карабахской войны были перевезены в Баку из Шушинского филиала Азербайджанского национального музея ковра.

На выставке можно увидеть относящиеся к различным регионам образцы карабахских ковров, которые высоко ценились на протяжении веков и входят в число уникальных экспонатов зарубежных музеев и личных коллекций. К ним относятся ковры с печатным узором, отражающие образ жизни населения, занимающегося животноводством, а также сотканные в профессиональных мастерских ковры с растительным орнаментом и сюжетные ковры, охватывающие городскую культуру, - "Варни", "Зили", "Челеби", "Лемпе", "Малыбейли", "Гасымушагы", "Аян меджлиси" и другие.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, с большим интересом ознакомившийся с экспонатами выставок, рассказал об уникальности этих произведений искусства и о том, что они являются выдающимися произведениями искусства, принадлежащими нашему народу: "Мы рады снова видеть здесь шушинские ковры. Эти ковры - поистине чудо. Сегодня мы безумно счастливы. Мы видим, сколько работы было проделано. Мы действительно живем новой жизнью, победа в Отечественной войне и проводимые сегодня реставрационные работы выводят нас как нацию на новый уровень. Я еще раз выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за то, что подарили нам сегодняшний день".

Таким образом, выставка "Снова в родном краю. Жемчужины искусства Карабаха" дает возможность ощутить дух древней земли, жизнь и быт людей, веками живших и творивших здесь, эстетический вкус, художественное мировоззрение мастеров, совершить путешествие в те исторические периоды.