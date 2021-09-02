Попытки разжечь агрессивные сепаратистские тенденции на наших территориях будут решительно пресечены – МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Попытки разжечь агрессивные сепаратистские тенденции на азербайджанских территориях будут решительно пресечены.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии управления пресс-службы МИД Азербайджана по поводу ряда заявлений официальных лиц Армении, разжигающих сепаратизм на территории Азербайджана.

«Мы решительно осуждаем заявления премьер-министра Армении и Министерства иностранных дел этой страны от 2 сентября 2021 года, которые служат поощрению сепаратизма в Карабахском регионе Азербайджана.

Такие действия страны, которая не отказывается от своих безосновательных притязаний к существующим в рамках международного права территориям Азербайджана и фальсификации истории, грубо нарушает принципы международного права, не делает выводов из плачевной ситуации, в которую она попала из-за своей агрессивной политики, являются результатом больного воображения.

Официальные лица Армении могут пытаться исказить исторические факты и право сколько им угодно, но это не поменяет истину: Карабах – историческая территория Азербайджана, неотъемлемая часть его международно признанной территории.

Армения еще с конца 1980-х годов открыто выдвинула территориальные претензии на Нагорно-Карабахскую автономную область Азербайджана и поддержала агрессивный сепаратизм. Известно, что одностороннее отделение Нагорного Карабаха без разрешения Азербайджана противоречило советскому законодательству, и этот факт еще в то время был подтвержден на самом высоком конституционном уровне.

Ссылаясь на право самоопределения, официальные лица Армении не упоминают, что "референдум о независимости", проведенный сепаратистами в Карабахе 10 декабря 1991 года, состоялся без согласия Азербайджана, юридически составной частью которого являлась автономная область, и без участия азербайджанского населения этого региона.

Официальные лица Армении также умалчивают о том, что в течение почти 30 лет карабахский регион Азербайджана находился под военной оккупацией вооруженных сил Армении и основные права примерно одного миллиона азербайджанцев были нарушены.

Мы на протяжении многих лет неоднократно озвучивали в своих официальных заявлениях эти и другие факты, необоснованную и деструктивную позицию Армении, решения международных организаций. Азербайджан на протяжении десятилетий проявил стратегическое терпение для урегулирования конфликта путем переговоров. В результате 44-дневной Отечественной войны, начавшейся в ответ на очередную военную провокацию Армении, не отказавшейся от политики агрессии, Азербайджан восстановил международную справедливость и свою территориальную целостность. Отныне попытки предъявить какие-либо территориальные претензии против Азербайджана и разжечь агрессивные сепаратистские тенденции на наших территориях будут решительно пресечены и на них будет дан адекватный ответ.

Деструктивное поведение Армении на фоне новых реалий в регионе не только не имеет перспектив, но и ведет Армению к краху», – говорится в комментарии.