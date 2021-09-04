Азербайджанские артиллеристы, успешно завершив конкурс «Мастера артиллерийского огня», вернулись в Баку
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские артиллеристы-участники конкурса «Мастера артиллерийского огня», состоявшегося в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках «Армейских международных игр-2021», 4 сентября вернулись в Баку.
Как передает Trend в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана, отмечается, что в конкурсе, участниками которого были артиллеристы девяти стран, азербайджанская команда удостоилась третьего места.
Офицер азербайджанской армии полковник-лейтенант Намик Ахмедов стал победителем в номинации «Лучший тренер», а состав во главе с гизирем Эльшадом Оруджевым победил в номинации «Лучший состав».
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