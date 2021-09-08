Политика, проводимая в Азербайджане в сфере молодежи и спорта, ежегодно приносит свои плоды - Юсуф Мамедалиев
БАКУ /Trend/ - Политика, проводимая в Азербайджане в сфере молодежи и спорта, ежегодно приносит свои плоды.
Об этом сказал в среду заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев в ходе представления министра молодежи и спорта Фарида Гайыбова коллективу ведомства, сообщает Trend.
Он отметил, что имя Фарида Гайыбова хорошо известно в спортивном мире.
"Фарид Гайыбов избран президентом Европейской федерации гимнастики. Глава государства оказал ему доверие благодаря его знаниям и опыту в спортивной сфере", - сказал Мамедалиев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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